Dos Santos vuelve a derrotar a Warholm; Jackson y Russell brillan en Xiamen

El brasileño Alison dos Santos volvió a imponerse a Karsten Warholm, mientras que Shericka Jackson y Masai Russell brillaron en la reunión de la Liga de diamante disputada este sábado en Xiamen, China.

Dos Santos, que la semana pasada venció a Warholm en los 300 m vallas en la apertura de la serie en Shanghái/Keqiao, marcó 46.72 segundos para llevarse la victoria en los 400 m vallas en el estadio Egret de Xiamen.

Warholm fue segundo, a una décima de segundo, después de quedar desequilibrado al saltar las últimas dos vallas.

"Me sentí bien. Siempre intento aumentar la velocidad a los 300. No puedo ir demasiado rápido al inicio de la carrera, así que estoy entusiasmado con el crono", explicó el velocista brasileño.

La jamaicana Jackson confirmó que es una de las atletas a seguir esta temporada con una magnífica carrera en los 200 m. La dos veces campeona mundial paró el cronómetro en unos electrizantes 21.87, récord del mitin, y fue la única velocista en bajar de los 22 segundos.

La estadounidense Sha'Carri Richardson terminó cuarta con 22.38.

La pareja de Richardson, Christian Coleman, solo pudo ser séptimo en los 100 m masculinos, prueba ganada por el keniano Ferdinand Omanyala con 9.94 y en la que el botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico de 200 m, sólo fue octavo (10.10).

Su joven compatriota Busang Collen Kebinatshipi, de 22 años y subcampeón olímpico en el relevo 4x400 m que conquistó el oro mundial de 400 m en Tokio el año pasado, se llevó la victoria en los 400 m lisos, con un crono de 43.92, récord del mitin.

La estadounidense Russell firmó unos sobresalientes 12.14 s para imponerse en los 100 m vallas, récord de América y de la Liga de Diamante y a sólo dos centésimas de la plusmarca mundial.

- Estrella local -

Otra actuación destacada fue la protagonizada por la local Yan Ziyi, que destrozó su propio récord mundial sub-20 al ganar la jabalina femenina con un enorme lanzamiento de 71.74 metros.

La atleta de 18 años mejoró su anterior marca en casi nueve metros, una distancia que supuso récord de Asia y de la Liga de Diamante y que le acerca al récord mundial de 72.28 m establecido por la checa Barbora Spotakova en 2008.

Hubo otro récord del mitin, en los 3.000 m obstáculos femeninos, prueba ganada por la campeona olímpica de 2021, la ugandesa Peruth Chemutai, con la mejor marca mundial del año de 8:51.06.

Chemutai, que inició su temporada con una victoria en Shanghái/Keqiao, se benefició de un error en la última valla por parte de la actual campeona olímpica y número dos del mundo, Winfred Yavi.

El estadounidense Jamal Britt también logró pleno de victorias al imponerse en los 110 m vallas con un tiempo de 13.07 segundos.

Otro momento esperado de la velada atlética fue la reaparición de Ryan Crouser, plusmarquista mundial del lanzamiento de bala, que tras perderse la mayor parte de la temporada pasada por lesión, acabó tercero en una prueba ganada por el jamaicano Rajindra Campbell, con récord nacional de 22,34 m, mientras que el estadounidense lanzó a 21,41.

También se batieron otros dos récords del mitin: en los 5.000 m masculinos el etíope Addisu Yihune corrió en 12:57.32, y en el salto de longitud, ganado por el griego Miltiadis Tentoglou (8,46 m), dos veces campeón olímpico.

Finalmente, la australiana Abbey Caldwell se llevó la victoria en unos 1.500 m femeninos de gran nivel, superando en el esprint final a la etíope Birke Haylom con un crono de 3:57.26.