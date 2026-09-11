Duplantis gana con 6,20 m el salto con garrocha de Ultimate Championships

El prodigio sueco Armand Duplantis ganó el viernes en Budapest el concurso de salto con garrocha de los Ultimate Championships, una nueva competición del atletismo, tras superar la barra de 6,20 metros.

El garrochista de 26 años, vigente campeón mundial y olímpico, no pudo sin embargo batir su propio récord mundial, que sigue fijado en 6,31 metros desde el pasado marzo.

Este viernes superó a su gran rival griego, Emmanouil Karalis, que se quedó en 6,15 metros.

Ambos quedaron muy por delante del resto: el tercero fue el noruego Sondre Guttormsen, con 5,95 metros.

Duplantis fue superando todas sus barras en el primer intento, con la única excepción de las que tenía al final situadas en 6,32 metros, fallando en el intento de quebrar el récord.

La semana pasada, el sueco fue baja de última hora al resentirse de un pequeño problema físico en el calentamiento de la final de la Liga de Diamante en Bruselas, donde dejó vía libre a Karalis para su victoria.

En agosto, eso sí, Duplantis conquistó su cuarto oro europeo en Birmingham, Inglaterra.

La victoria de este viernes le supone un cheque de 150.000 dólares (129.000 euros).

En caso de haber batido el récord del mundo se le hubieran añadido 50.000 dólares, que tendrán que esperar a una próxima ocasión.