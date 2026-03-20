Duplantis-Karalis, ¿puede el salto con garrocha dejar de ser un monólogo?

El griego Emmanouil Karalis, segundo mejor de la historia desde esta temporada al superar la barra de 6,17 metros, sería firme candidato el sábado al oro mundial bajo techo... si no estuviera enfrente el sueco Armand Duplantis, que acaba de elevar su récord mundial a 6,31 metros.

A Karalis, la historia le ha obligado a coincidir en el tiempo con el mejor garrochista de la historia, que lleva años convirtiendo su disciplina en un monólogo en el que el saltador heleno quiere poder decir alguna palabra.

"No", sentencia categórico el francés Thibaut Collet, quinto en el salto con garrocha del Mundial al aire libre del año pasado en Tokio ser preguntado si cree que Karalis puede ser rival para Duplantis en este Mundial en pista cubierta de Torun (Polonia).

"Conozco a Duplantis. Incluso cuando juega al ping pong, es un animal. No va a permitir que le ganen. Puede ser reñido, pero al final él ganará", vaticinó.

Karalis, a sus 26 años, los mismos que Duplantis, sigue progresando aunque la diferencia todavía es enorme entre ambos.

El año pasado, "Manolo" ya estuvo a la sombra de "Mondo", quedándose con la plata en los Mundiales bajo techo y al aire libre, donde el sueco triunfó.

Duplantis está invicto en su prueba desde 2023 y en grandes campeonatos desde 2019.

- 6,17 metros -

La estrella sueca parece llegar además en plena forma, después de batir la pasada semana el récord del mundo por decimoquinta vez, elevando ya su propio listón hasta los 6,31 metros, que confía en subir a 6,32 metros en Polonia.

Esa noche de la pasada semana en Uppsala, Karalis estuvo mucho más discreto, quedándose en 5,80 metros.

A finales de enero, el griego había asombrado con su 6,17 metros en los campeonatos de su país, lo que hace pensar en que si Duplantis no tiene su mejor tarde puede haber partido en la pugna por el oro en Torun.

"Mentiría si dijera que eso (los 6,17 m de Karalis en Grecia) no me han presionado. Es algo que me ha motivado", dijo Duplantis en Uppsala.

Ahora aspirará en Torun a un cuarto título mundial indoor, en una sala precisamente ligada a su historia personal porque allí logró hace seis años su primer récord del mundo con 6,17 metros.

"Está bien que haya una pequeña rivalidad, pero Karalis ha saltado 6,17 metros una vez. Duplantis ha hecho 6,17 m, pero también 6,18 m, 6,19 m, 6,20 m... Así hasta 6,31 m", recuerda la francesa Marie-Julie Bonnin, vigente campeona mundial en sala en la prueba femenina.

En los 36 concursos en los que han participado juntos (sin contar las rondas de clasificación de los campeonatos), Karalis solo ha batido una vez a Duplantis, en el Mundial en pista cubierta de Birmingham en 2018.

Entonces, el griego superó los 5,80 metros para quedar quinto en una competición ganada por el francés Renaud Lavillenie (5,90 metros), mientras que Duplantis, que todavía no había eclosionado en el panorama internacional, se contentó con el séptimo lugar con 5,70 metros.

- Una disciplina en ebullición -

Desde entonces, Karalis frecuenta los podios, a menudo como segundo, aunque en los Juegos Olímpicos de París 2024 se tuvo que conformar con el bronce.

En esta temporada, Karalis se permitió incluso la locura de poner la barra en 6,31 metros para tratar de batir el récord del mundo -entonces fijado en 6,30 m-. No lo consiguió.

"Si puse la barra a esa altura es porque creo que soy capaz", advierte el atleta heleno, de padre decatleta griego y madre ugandesa especialista en salto largo, sobre su margen de progresión.

Desde el inicio de año, seis garrochistas han superado los 6 metros, algo nunca visto.

"Pero Mondo no quiere ser derrotado y el sábado él y Karalis van a estirar la pugna hasta los 6,15 o 6,20 metros. Creo que vamos a ver a un Duplantis como nunca hemos visto", confía Collet.