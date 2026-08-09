Duplantis, Werro, Jacobs...: las estrellas a seguir en el Europeo de atletismo

La suiza Audrey Werro, archifavorita en 800 m, el garrochista Armand Duplantis en busca de un 16º récord mundial o un tercer título para el esprinter Marcell Jacobs: las grandes figuras del atletismo europeo se citan en el campeonato continental, que arranca el lunes en Birmingham.

. Werro, la nueva sensación

En otro planeta desde el inicio de la temporada, Audrey Werro (22 años) dejó huella en París a finales de junio en la Liga de Diamante.

Allí recorrió los 800 m en 1:53.80, el tercer mejor crono de la historia en la distancia y a solo medio segundo del récórd del mundo, establecido hace 43 años por la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28 en 1983).

Werro es la gran favorita para llevarse el oro en Birmingham en la final del viernes, en lo que la Federación Europea de Atletismo anuncia ya de la "carrera del año".

Su competencia será feroz ya que deberá superar a la campeona olímpica británica Keely Hodgkinson, cuya primera mitad de la temporada ha sido menos impresionante.

También deberá superar a la neerlandesa Femke Broeders-Bol, doble campeona del mundo en 400 metros vallas y que está cosechando buenos resultados en su paso a los 800 m esta temporada.

¿Será una carrera ultrarápida en busca de récords o una carrera táctica hacia el oro?

"Si las tres están en la final, será muy interesante ver la estrategia de carrera", vaticinó en junio Laurent Meuwly, entrenador de Breuders-Bol.

- Duplantis, ¿nivel 16? -

El sueco Armand Duplantis ocupa el trono mundial del salto de garrocha desde hace seis años, con 15 récords del mundo, el último de ellos logrado en marzo (6,31 m) en Uppsala.

Pese a ello, el triple campeón de Europa de 26 años ha encajado algunos inhabituales tropiezos esta temporada, llegando a ser derrotado por primera vez en los últimos tres años en un concurso en Estocolmo (2º, 5,80 m).

Después, a mediados de julio, tuvo que abandonar en Londres por una molestia en el muslo izquierdo.

'Mondo' despejó dudas sobre su estado de forma días más tarde, a través de su agente Daniel Wessfeldt, afirmando que debería estar "perfectamente recuperado de aquí a diez días" para el campeonato de Europa.

Su gran rival griego Emmanouil Karalis, que estableció su récord personal en 6,17 m, tendrá la dura tarea de mantener el suspense durante la final (domingo 16 de agosto), junto al noruego Sondre Guttormsen (6,06 m).

. Jacobs, el regreso

En los 100 metros (martes), el esprinter italiano Marcell Jacobs tendrá la oportunidad de sumar un tercer título continental consecutivo en 100 m, como ya hizo en el pasado el británico Linford Christie (1986, 1990, 1994).

Pese a las numerosas lesiones que ha sufrido este año, el campeón olímpico en Tokio en 2021, y actual detentor del récord de Europa (9.80 s), corrió recientemente los 100 metros en 9.67 s en Austria, un tiempo que no fue homologado debido al fuerte viento (+4,1m/s).

En categoría femenina las favoritas son las británicas Dina Asher-Smith, vigente campeona, y Amy Hunt. La suiza Gérladin Di Trizio-Frey llega a Birmingham tras haber firmado el mejor crono europeo del año (10.96 s).

. Ingebrigtsen ¿listo para el desafío Gressier?

El gran interrogante de este Europeo rodea la figura del triple campeón continental Jakob Ingebrigtsen, operado del tendón de Aquiles y que no participa en una carrera desde el Mundial de Tokio, en septiembre de 2025.

El campeón olímpico de los 1500 m en Tokio en 2021 y de los 5000 m en París 2024, disputará en Birmingham únicamente la prueba de 5000 m (lunes), luego de un proceso de preparación complicado en el que tuvo que superar problemas de salud este verano boreal.

"Si esperas a tener una preparación perfecta, unas condiciones perfectas y un timing perfecto, esperarás toda la vida", explicó a finales de junio en Instagram, desde su campo de entrenamiento en Saint-Moritz (Suiza).

El sueco Andreas Almgren, detentor del récord europeo en 5000 m y que ha firmado el mejor crono continental del año en la distancia no participará en la prueba, ya que ha decidido concentrarse en los 10.000 m.

Así pues, el gran rival de Ingebrigtsen será el francés Jimmy Gressier, oro en los 10.000 m y bronce en los 5.000 en el Mundial de Tokio 2025.