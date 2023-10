Durant, LeBron y Curry listos para París-2024 con un nuevo Dream Team de Estados Unidos

Las superestrellas de la NBA Kevin Durant, LeBron James y Stephen Curry expresaron este lunes su interés en representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París-2024, donde un nuevo Dream Team buscará una quinta medalla de oro olímpica consecutiva.

"Jugaré en los Juegos Olímpicos el año que viene", dijo a la prensa Durant (Phoenix Suns) y quien podría convertirse en la capital francesa en el primer estadounidense en conquistar cuatro oros olímpicos en básquetbol.

LeBron James, líder histórico en puntos anotados en la NBA y una superestrella de Los Angeles Lakers que ganó el oro en 2008 y 2012, restó importancia a su interés al decir simplemente: "Sí, tengo interés. Veremos qué sucede".

Sin embargo, otros jugadores afirmaron que LeBron, cuatro veces campeón de la NBA y alero que cumplirá 39 años en diciembre, ha desempeñado un papel crucial detrás de escena para reunir a los mejores jugadores que puedan conformar el equipo olímpico de 2024.

"Me encantaría", dijo Paul George, de Los Ángeles Clippers. "Sé que Bron está al frente de la creación de una gran plantilla. Pero eso depende en primer lugar de cómo esté mi cuerpo, de cómo esté mi salud, para terminar la temporada".

"Todo depende de lo bien que lo hagamos y de lo lejos que lleguemos esta temporada. Eso influiría mucho en mi decisión de ir a jugar a Francia".

- Curry "definitivamente sí" -

LeBron conoce bien el impacto que una temporada regular de la NBA de seis meses y dos meses de playoffs pueden tener sobre los jugadores y sus cuerpos, incluso antes de la dura tarea de prepararse y jugar por el oro olímpico. Pero James restó importancia al factor desgaste.

"¿El desgaste físico? Veré cómo me siento al final de la temporada", dijo. "De los jugadores que tenemos aquí que me vienen a la cabeza y que podrían llenar esa lista, no creo que suponga demasiado desgaste físico", agregó.

El alapívot de los Lakers, Anthony Davis, quien figura como un hombre clave en la plantilla de Estados Unidos, señaló que ya le había dicho a LeBron que "si me preguntan, estoy dentro".

Stephen Curry, base de los Golden State Warriors y líder histórico de la NBA en triples, ha ganado cuatro títulos de la NBA pero nunca una medalla de oro olímpica. También desea tener esa oportunidad en París.

"Hablé con algunas personas sobre la oportunidad y definitivamente, si todo sigue igual, quiero jugar", afirmó Curry. "Es lo único que no he hecho. También entiendo la oportunidad que tiene el equipo de EEUU de reafirmarse como dominante en el mundo y ese tipo de cosas".

"Así que definitivamente quiero estar allí y formar parte del equipo, y espero que las cosas se alineen de esa manera y estemos todos listos", anotó Curry.

También entre los que indicaron el lunes su interés en el equipo olímpico de Estados Unidos para 2024 se encuentran Bam Adebayo, DeMar DeRozan, Bradley Beal, Devin Booker, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Brook Lopez, Khris Middleton, Julius Randle y Kawhi Leonard.