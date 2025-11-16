Durant y Sengun lideran la remontada de Houston ante Orlando en la NBA

El astro Kevin Durant y el turco Alperen Sengun se combinaron para 65 puntos en la victoria 117-113 de los Houston Rockets sobre Orlando Magic este domingo en la temporada regular de la NBA.

A continuación las tres escenas más importantes en la jornada en la NBA:

- Figuras de Houston aparecen en el momento justo -

Abajo en el marcador por hasta 14 puntos, Houston se apoyó en sus estrellas, Durant y Sengun, para llevar el partido a tiempo extra y alcanzar su novena victoria de la campaña, en emotivo partido jugado en el Toyota Center, casa de los Rockets.

Durant, de 37 años, anotó un triple para empatar el partido a 100 puntos por lado con 22 segundos por jugar. El Magic respondió con un doble de Anthony Black, pero una canasta de último segundo de Sengun forzó la prórroga.

"Mis compañeros nunca dejan de luchar", comentó Durant. "Todos salieron con ganas de contribuir y entregamos una gran presentación en equipo".

Durant terminó con 35 puntos y seis asistencias y Sengun aportó 30 puntos y 13 rebotes.

Con disciplina y efectividad, los Rockets ganaron 15-11 el tiempo extra, pese a que Sengun jugó al límite con cinco faltas.

- Sin Wemby, San Antonio responde ante Sacramento -

Pese a la ausencia de la sensación francesa Víctor Wembanyama por una molestia muscular, los San Antonio Spurs derrotaron de local 123-110 a los Sacramento Kings en el Frost Bank Center.

El armador De'Aaron Fox fue la figura con un doble-doble de 28 puntos y 11 asistencias en 35 minutos.

Los Spurs dominaron la pintura (58-44) y ganaron la batalla de rebotes con nueve más que los Kings.

Siete jugadores anotaron para doble dígito, reflejando el estilo que busca imponer el joven entrenador Mitch Johnson, de 28 años, en San Antonio.

"Lo más importante es encontrar buenos lanzamientos", dijo Harrison Barnes. "Tenemos muchos jugadores listos para responder".

San Antonio se recupera tras caer el sábado ante Golden State y está quinto en la Conferencia Oeste con marca de 8-5.

- Celtics contienen a Harden en el último segundo -

Los Boston Celtics vencieron 121-118 a los Los Angeles Clippers y siguen su recuperación tras un inicio irregular de temporada.

Dos triples de James Harden en los segundos finales pusieron contra las cuerdas a Boston, que se aferró a la línea de tiros libres para asegurar la victoria. Harden, de 36 años, tuvo la oportunidad de empatar con un lanzamiento sobre la bocina, pero falló ante los 19.156 aficionados en el TD Garden, la casa de los Celtics.

Harden terminó con 37 puntos, su mejor marca de la temporada.

Por Boston, Payton Pritchard anotó 30 puntos, incluidos los dos tiros libres decisivos con dos segundos en el reloj.

"Harden tuvo canastas espectaculares y todo el mérito es suyo", comentó Pritchard. "Logramos la victoria y empezamos a salir del hueco en el que nos metimos al inicio".