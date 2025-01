Ecuatoriano Narváez gana la 5° etapa del Tour Down Under y lidera la clasificación general

El ecuatoriano Jhonatan Narváez ganó este sábado en Willunga Hill, Australia, la quinta etapa del Tour Down Under y quedó al frente de la clasificación general de esta carrera que abre la temporada ciclista internacional.

Narváez (UAE Team Emirates) superó en un final de infarto al británico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) y al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe), asegurándose la victoria en la subida final de la etapa.

El explosivo final, recompensado con segundos de bonificación, dio a Narváez una ventaja de nueve segundos en la clasificación general delante del el español Javier Romo (Movistar Team).

La victoria final se decide el domingo en una etapa de 90 km en las calles de Adelaida.

Salvo un percance mayor, Narváez es favorito para convertirse el domingo en el primer ecuatoriano en ganar el Tour Down Under.

"Fue un día duro, no es fácil cuando todo el mundo te dice que eres el favorito, pero al final lo hemos conseguido", dijo el ciclista ecuatoriano de 27 años.

Narváez, que fue segundo tras el británico Stephen Williams en el Tour Down Under de 2024, obtuvo este sábado su primera victoria con su nuevo equipo, tras pertenecer durante cinco años al Ineos Grenadiers.

El español Javier Romo intentó escaparse al inicio de la subida de la cuesta final, larga de 3,3 km, pero fue superado a 700 metros de la llegada, quedando en quinta posición de la etapa y perdiendo la camiseta ocre de líder en beneficio del ecuatoriano.

"Fue una jornada difícil. Ataqué a tres kilómetros de la meta, pero los rivales fueron más fuertes hoy", dijo Romo, que descartó que pueda dar vuelta la situación el domingo.

"Honestamente no es posible porque no soy un velocista, los otros son más rápidos. Intenté ganar hoy pero no lo logré", declaró el ciclista español.