Eddy Merckx es hospitalizado de nuevo por una infección en la cadera

El belga Eddy Merckx, leyenda del ciclismo mundial, lleva una semana hospitalizado para tratar una infección en la cadera, informó este jueves el diario belga Het Laaste Nieuws.

"Como tenía mucho dolor, me ingresaron en el hospital el lunes pasado", declaró Merckx al periódico flamenco.

"Los médicos no encuentran el origen de esta infección y, como los antibióticos no hacen mucho efecto, deberían volver a operarme el próximo lunes", continuó el quíntuple ganador del Tour de Francia, de 80 años.

Estos problemas de salud se remontan a diciembre de 2024, cuando 'el Caníbal' sufrió una caída durante una salida en bicicleta al resbalar en un paso a nivel.

Merckx se fracturó entonces la cadera. Desde entonces ha sido operado en seis ocasiones. En particular, fue necesario sustituir la prótesis inicial, que había quedado mal fijada.