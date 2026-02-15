Edson Bindilatti, la despedida olímpica del padre de las "Bananas Congeladas"

En sus sextos y últimos Juegos Olímpicos, Edson Bindilatti, el gran referente del bobsleigh en Brasil, se prepara para una despedida: el que fuera el emblemático impulsor en su día de las emblemáticas "Bananas Congeladas" dejará paso a las nuevas generaciones.

El apodo, que se popularizó desde el debut olímpico brasileño en el bobsleigh (o bobsled, término más popular en Brasil) en Salt Lake City, es realmente un resquicio del pasado porque desde hace algo más de una década, para ganar en seriedad, se buscó otro sobrenombre: los "Blue Birds" (Pájaros Azules).

"Fue en 2014 cuando decimos cambiar un poquito. El trineo ya no era amarillo, que era la seña de identidad de las Frozen Bananas, sino que era también azul. Fue entonces cuando hicimos una encuesta en internet y ganó Blue Birds. Se debe a los guacamayos azules, un ave típica de Brasil, así que nos quedamos con ese", cuenta Bindilatti en una entrevista con la AFP.

A sus 46 años, Bindilatti es el padre de la delegación brasileña en estos Juegos Olímpicos, y por eso celebra con su orgullo de pionero los resultados de sus compatriotas.

El sábado no pudo evitar emocionarse al ver el oro de Lucas Pinheiro Braathen (25 años) en el eslalon gigante, en la que fue la primera medalla de la historia de Brasil y de Latinoamérica en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

"La victoria de Lucas es sensacional y es muy importante para el desarrollo de los deportes de invierno en Brasil. Estoy muy emocionado por poder vivir un momento así", admite.

- Del atletismo al hielo -

Él mismo es la perfecta demostración de cómo de complicado es llegar a la élite de los deportes de invierno casi desde la nada.

Sus inicios fueron en el atletismo y especialmente en el decatlón, donde fue campeón brasileño y sudamericano en varias ocasiones, lo que captó el interés de los responsables que intentaban crear un equipo de bobsleigh en el país.

"Al verme en el atletismo, me explicaron lo que era el bobsled. Creían que podía irme bien por la fuerza, la velocidad y la acción muscular que requiere el atletismo", señala.

Pero el camino era largo para una persona que no había visto la nieve y que estaba acostumbrado al calor tropical de su Bahía natal.

"La primera vez que vi nieve y hielo fue cuando llegué para hacer bobsled, a finales de 1999, en Albany, en Estados Unidos. Salimos del avión y había mucha nieve, hacía mucho frío, 15 grados bajo cero. Me metí de nuevo al aeropuerto y me puse toda la ropa de abrigo que tenía. Seguí pasando frío, pero pude ir a las competencias y a los entrenamientos. Ese fue mi primer contacto", recuerda.

- Jamaica Bajo Cero -

Como para muchos, la comedia de 1993 "Cool Runnings" (Jamaica Bajo Cero, en su título en Latinoamérica), dirigida por Jon Turteltaub e inspirada en la historia del equipo de bosleigh jamaicano que compitió en los Juegos de Calgary 1988, sirvió para romper el hielo.

"Cuando me invitaron a hacer bobsleigh, no sabía ni qué era. Me pidieron que viera la famosa película, 'Jamaica Bajo Cero'. Me senté y la vi con mi familia, así fue como conocí este deporte, primero por la película, luego ya en la realidad", sonríe.

En sus más de 25 años en este deporte, ha sido una figura imprescindible en el desarrollo de su deporte. Ha pasado de "ir rezando al principio porque eso iba muy rápido" a ser un mentor para los más jóvenes.

- En progresión -

En Juegos Olímpicos no ha pasado del 20º puesto en el bob de 4 en Pekín 2022, pero en el Mundial del año pasado en Lake Placid (Estados Unidos), en la misma prueba, consiguió alcanzar un 13º lugar sin precedentes para Brasil en un gran evento de este deporte.

Con su despedida olímpica, es hora de pensar en el futuro y tiene claro que seguirá ligado al bobsleigh.

"Quiero transmitir mi conocimiento, dar conferencias. Con el conocimiento que tengo, sería una cobardía abandonar esto. Creo que tengo mucho que aportar. También existe la posibilidad de ir a otro país para trabajar en desarrollar esta modalidad. Ya tuve invitaciones para ello, así que vamos a ver qué ocurre", aseveró.