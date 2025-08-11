Eduardo Arango III, campeón del National Team Cup 2025

El golfista Eduardo Arango III se coronó campeón de la categoría individual del National Team Cup 2025, revalidando su título en un emocionante desempate de cinco hoyos contra Jean Louis Ducret, en la cancha de Vista Mar Golf Club.

Con esta victoria, Arango se convierte en el ganador “back-to-back” de la competencia, habiendo triunfado en la edición 2024 en Vista Mar, también en muerte súbita contra Omar Tejeira.

Arango III había mantenido una ventaja de dos golpes al iniciar la última ronda. Sin embargo, tras 54 hoyos, el marcador lo igualó con Ducret, lo que los llevó a un emocionante desempate de muerte súbita. Arango mostró su temple y habilidad al imponerse en el quinto hoyo, asegurando así su victoria.

“Fue un gran torneo y una última ronda inolvidable, agradezco a todos en especial a mis familiares por todo el apoyo”, dijo Arango III tras la victoria.

Este triunfo es más que una simple victoria. El título le otorga puntos para el Ranking Nacional y el WAGR (World Amateur Golf Ranking), abriéndole la posibilidad de clasificar al prestigioso LAAC 2026 que se celebrará en Lima, Perú.

El golfista ha demostrado mucha consistencia en su desempeño. En sus últimos 10 torneos ha sumando cuatro títulos y ha quedado entre los mejores 5 en otras 4 ocasiones.

Eduardo III se prepara para su última temporada en la Universidad de Belmont Abbey en North Carolina, hacia donde estará partiendo el próximo 17 de agosto.

El equipo campeón del National Team Cup 2025 estuvo conformado por Felipe Lewis y Jean Paul Ducruet, quienes demostraron un gran trabajo en equipo durante toda la competencia.