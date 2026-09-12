EEUU y Francia jugarán la final del Mundial de básquet femenino

La final del Mundial de básquet femenino está servida: Estados Unidos y Francia se enfrentarán el domingo en Berlín, tras vencer respectivamente a España y a la anfitriona Alemania este sábado en las semifinales.

Será una reedición de la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el Team USA sufrió para ganar por solo un punto (67-66) en la capital francesa.

Estados Unidos, ganador de los ocho últimos oros olímpicos y de los cuatro últimos mundiales, se impuso a España por 76-66 y no pierde un partido en una de esas dos principales competiciones desde hace veinte años.

Por su parte, Francia accedió por primera vez en su historia a la final mundial al derrotar a las alemanas por 86-64. Superó de esta forma su mejor actuación en el evento, que era el tercer puesto de la primera edición, disputada en el lejano 1953 en Chile.

España plantó cara este sábado a las estadounidenses e incluso llegó con el duelo nivelado al final del tercer cuarto (58-58), lo que dejaba todo abierto para el desenlace, donde las acciones individuales de las estrellas norteamericanas marcaron la diferencia.

Fue por lo tanto inútil el esfuerzo de Iyana Martín y María Conde, ambas con 17 puntos, ante un equipo estadounidense donde brilló Breanna Stewart con 16 puntos y seis rebotes.

Las españolas tendrán ahora que conformarse con pelear por el bronce ante las alemanas.

En caso de conseguir medalla sería la cuarta de su historia en un Mundial de básquet femenino, después de la plata de 2014 y los bronces de 2010 y 2018.