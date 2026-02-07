Eileen Gu pasa con susto a la final olímpica de slopestyle

La china Eileen Gu, superestrella del esquí acrobático o freestyle, se clasificó este sábado para la final de la modalidad de slopestyle de los Juegos Olímpicos de Invierno de Livigno, a pesar de una caída en su primer recorrido.

Su entrada en liza en Milán-Cortina fue por lo tanto más accidentada de lo que podría haber imaginado: Gu, de 22 años y triple campeona olímpica en Pekín 2022 (oro en big air y halfpipe, plata en slopestyle), tuvo un susto al caer de costado en la recepción de uno de sus saltos.

En apuros tras ese percance, pudo recuperar terreno en el segundo recorrido, puntuado con 75.3 por los jueces, lo que le dejó segunda en la ronda clasificatoria.

Las doce primeras esquiadoras freestyle acceden a la final, prevista el lunes a partir de las 11h30 GMT.

La gran rival de Gu, la campeona olímpica suiza Mathilde Grémaux, fue la dominadora de esta ronda clasificatoria, firmando las dos mejores puntuaciones del día, con un impresionante segundo recorrido evaluado en 79.15.

Eileen Gu es una de las figuras más mediáticas de estos Juegos Olímpicos.

Nacida y criada en San Francisco (California), decidió competir por el país de su madre, China, algo que fue muy mal recibido en Estados Unidos hace cuatro años, en un caso que generó un importante revuelo en un contexto de rivalidad geopolítica entre las dos potencias.