El alcalde de Kiev aceptaría a atletas rusos en los Juegos Olímpicos si condenan la guerra

Los deportistas rusos deberían posicionarse públicamente en contra de la guerra en Ucrania para ser autorizados a participar en los Juegos Olímpicos de París-2024, consideró el lunes el alcalde de Kiev y antiguo campeón del mundo de boxeo, Vitali Klitschko.

"Los atletas rusos y bielorrusos no pueden participar en los Juegos Olímpicos en París si no dicen 'No' a la guerra. Si lo dicen públicamente, podrán, pero tienen miedo", declaró el lunes en una entrevista a la AFP.

"A cada deportista ruso: decidle a vuestro gobierno, al presidente ruso, que detenga esta guerra sin sentido", añadió el alcalde de la capital ucraniana, que considera que no se puede ser "neutral cuando gente, mujeres, niños son matados".

"O bien estás a favor, o en contra de la guerra", afirmó.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski reclamó varias veces la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos de los Juegos de 2024, y el Comité Olímpico internacional (COI) propuso a finales de enero una hoja de ruta que aboga por su regreso bajo una bandera neutral.

En una carta con fecha de 31 de enero, el presidente del COI, Thomas Bach, denunció las amenazas ucranianas de boicot en caso de que participasen rusos, asegurando que la mayoría de los comités nacionales olímpicos perciben estas "presiones" como "extremadamente desafortunadas".

"Estaré encantado de invitar a Thomas Bach a Ucrania para que pueda ver con sus propios ojos los pueblos destruidos, la gente muerta, herida", reaccionó Vitali Klitschko.

"O no lo entiende, o juega a un juego con Rusia, no tengo explicación", añadió.

Detrás de Ucrania se organiza un frente hostil ante la presencia rusa en los Juegos de París. El ministro polaco de Deportes, Kamil Bortniczuk, dijo a principios de febrero que esperaba que unos cuarenta países se opusieran a la participación de rusos y bielorrusos.

La semana pasada, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, visitó Kiev, y se mostró favorable a la exclusión pura y simple de los deportistas rusos "mientras haya guerra" en Ucrania.