El alemán Mick Schumacher correrá en la serie IndyCar en EEUU

El alemán expiloto de Fórmula 1 Mick Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher, dio a conocer este lunes un giro en su carrera al unirse la próxima temporada a la serie IndyCar estadounidense.

"Estoy encantado de confirmar hoy que competiré en la Serie IndyCar el próximo año", dijo Schumacher en un comunicado emitido por su nuevo equipo, Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

Schumacher, de 26 años, participó en 43 carreras de Fórmula 1 entre 2021 y 2022 con la escudería Haas, con una sexta posición como mejor resultado, y también compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia con Alpine en 2024 y 2025.

Su siguiente destino será la principal categoría de monoplazas de Estados Unidos, que domina con puño de hierro el español Álex Palou (Chip Ganassi Racing), ganador de las tres pasadas campañas.

El hijo de Michael Schumacher, siete veces campeón de Fórmula Uno, será compañero del estadounidense Graham Rahal y el británico Louis Foster en el equipo RLL, con el que empezó las pruebas el mes pasado.

"Me emocioné de inmediato por el auto y la forma estadounidense de practicar el automovilismo", dijo Schumacher. "Parece ser más sobre carreras puras y directas, y es precisamente este aspecto el que espero con muchas ganas".

La temporada de IndyCar se pondrá en marcha el 1 de marzo en St. Petersburgo (Florida) y tendrá como cita estelar las 500 Millas de Indianápolis el 24 de mayo.