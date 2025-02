El argentino Báez, campeón defensor, pasa a octavos del Abierto de Rio

El argentino Sebastián Báez, campeón defensor del ATP 500 de Rio de Janeiro, clasificó este martes a octavos de final del certamen brasileño al vencer a su compatriota Román Burruchaga.

Quinto cabeza de serie y 31º del ranking ATP, el diestro de 24 años se impuso por 6-3 y 7-5 en una hora y 37 minutos de juego sobre la tierra batida de la cancha principal del Jockey Club, la Guga Kuerten.

Lo hizo ante un Burruchaga (137º) que llegó como "lucky loser" y que reemplazó a última hora al indio Sumit Nagal (130º), baja por enfermedad, en el duelo de la primera ronda del principal torneo de tenis de Sudamérica.

"Estaba preparado para jugar con quien me tocara. La verdad me siento muy cómodo acá en Rio, me gusta mucho y tengo buenos recuerdos", dijo Báez (31º) al término del partido.

El campeón defensor buscará el pase a cuartos de final con el vencedor entre el argentino Mariano Navone (46º), a quien venció en la final de 2024, y el español Roberto Carballés Baena (53º), que se enfrentan este martes.

El Abierto de Rio se disputa en medio de una ola de calor que sofoca a la ciudad postal de Brasil.

Resultados del martes en el ATP de Rio:

- Primera ronda

Sebastián Báez (ARG/N.5) venció a Román Burruchaga (ARG) 6-3, 7-5

Luciano Darderi (ITA) a Hugo Dellien (BOL) 7-6 (7/2), 2-2 (retiro)

Damir Dzumhur (BIH) a Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-4