El argentino Etcheverry avanza a octavos del Masters 1000 de Madrid

El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry pasó este domingo a octavos de final del ATP Masters 1000 de Madrid tras imponerse al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3.

Etcheverry, que peleó durante dos horas y diez minutos para llevarse la victoria, se medirá en la siguiente ronda al ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Emilio Nava.

El argentino, número 29 del mundo, cedió el primer set para luego reponerse en las dos siguientes mangas ante Prizmic, que había eliminado en la ronda anterior al estadounidense Ben Shelton, cuarto cabeza de serie.

Etcheverry rompió el saque de su rival en el primer juego del segundo set y le bastó luego con mantener su propio servicio para hacerse con la manga.

Dos nuevas roturas en el tercer set permitieron a Etcheverry despegar para llevarse la manga y el partido, apoyado en su acierto con su servicio.

El argentino sigue adelante en un torneo en el que hasta ahora no había pasado de segunda ronda en las tres ocasiones en que había competido.