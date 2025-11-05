El argentino Etcheverry cae ante el francés Müller en octavos en Atenas

El ATP 250 de Atenas se quedó sin representantes sudamericanos tras la derrota este miércoles del argentino Tomás Etcheverry (N.60 del mundo) ante el francés Alexandre Müller (43º) por 7-6 (7/4), 7-6 (7/3).

El adiós del diestro de La Plata se une a la eliminación el martes del otro tenista sudamericano en el cuadro final en la capital griega, el chileno Alejandro Tabilo, que no pudo lograr una tercera victoria en su carrera ante el serbio Novak Djokovic.

Müller se medirá en cuartos con el ganador del choque entre el suizo Stan Wawrinka (159º) y el italiano Lorenzo Musetti (9º).

-- Resultados del miércoles en el torneo de Atenas, que se disputa sobre superficie dura:

. Individual masculino - Segunda ronda:

Yannick Hanfmann (GER) derrotó a Vít Kopriva (CZE) 6-2, 5-7, 7-5

Miomir Kecmanovic (SRB) a Luciano Darderi (ITA/N.3) 4-6, 6-2, 6-3

Alexandre Muller (FRA/N.5) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 7-6 (7/3)