El argentino Garnacho ficha por el Aston Villa cedido por el Chelsea

El atacante argentino Alejandro Garnacho jugará la temporada 2026-2027 en el Aston Villa, al que llega cedido por el Chelsea, su rival de la Premier League, anunció el club de Birmingham este jueves.

El extremo es el cuarto fichaje del Villa en el mercado de verano, tras las llegadas de Johan Manzambi, Joao Gomes y Modou Keba Cisse.

A principios de este mes, según varios medios, el nuevo técnico del Chelsea, Xabi Alonso, avisó a Garnacho que no tendría garantizado jugar con regularidad en Stamford Bridge.

El jugador de 22 años deja el club londinense tras una primera temporada discreta después de su llegada desde el Manchester United, en la que Garnacho marcó ocho goles en 43 partidos entre todas las competiciones con el Chelsea el curso pasado.

Los Blues confirmaron el martes el fichaje récord del club, por 117 millones de libras (156 millones de dólares), de Morgan Rogers, procedente del Villa.

Entrenado por Unai Emery, el Aston Villa disputará la Liga de Campeones luego de haberse proclamado campeón de la Europa League y de ser cuarto en la Premier.