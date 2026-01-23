Deportes

El argentino Tagliafico es baja para un mes con el Lyon

El defensor argentino del Lyon Nicolás Tagliafico (derecha) pugna por el balón con el delantero brasileño del Betis Antony, en un partido de Europa League en Sevilla (España), el 6 de noviembre de 2025 CRISTINA QUICLER
23 de enero de 2026

El lateral izquierdo internacional argentino del Lyon, Nicolás Tagliafico, lesionado en el tobillo derecho el jueves en el partido de Europa League entre el Lyon y el Young Boys suizo, estará un mes de baja, anunció este viernes el entrenador del conjunto francés Paulo Fonseca.

Tagliafico tuvo que ser sustituido al descanso del partido ganado por el Lyon (1-0) y sufre una entorsis.

El brasileño Vinícius Abner, que se postulaba para reemplazarlo en el partido de Ligue 1 en Metz, también está lesionado en los aductores y es duda para ese partido.

