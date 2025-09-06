El argentino Zeballos y el español Granollers ganan el US Open en dobles

La pareja hispano-argentina compuesta por Marcel Granollers y Horacio Zeballos conquistó este sábado su segundo título del Gran Slam con una agónica remontada en la final del Abierto de Estados Unidos.

En la pista central Arthur-Ashe, los quintos cabezas de serie se impusieron 3-6, 7-6 (7/4), 7-5 a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski después de salvar tres bolas de partido en el último set de un largo combate de casi dos horas y media.

"Cuando juegas este tipo de partidos, es muy injusto que haya un ganador y un perdedor", dijo Zeballos tras este desenlace pleno de suspense.

Ya ganadores de Roland Garros en junio contra la dupla británica, Granollers y Zeballos son la primera pareja masculina desde 2019 en ganar dos títulos del Grand Slam en la misma temporada.

A sus 40 años, Zeballos se convirtió en el primer argentino en conquistar el torneo de dobles del torneo de Nueva York.

Granollers, por su parte, sucede a sus compatriotas Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, vencedores del US Open en 1988.

Carlos Alcaraz, estrella actual del tenis español y finalista el domingo del torneo individual, siguió con nervios la final de dobles desde el interior de la cancha mientras terminaba su entrenamiento.

Junto a la bicicleta estática, Alcaraz dio saltos de alegría al lado de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, cuando Granollers y Zeballos culminaron su remontada.

Rafael Nadal se unió también a las felicitaciones. "¡Qué gran título en el US Open! ¡Enhorabuena Marcel Granollers y Horacio!", escribió el gigante del tenis español en su cuenta de X.