El arquero internacional Steve Mandanda anuncia el final de su carrera

El arquero francés Steve Mandanda, defendiendo la camiseta de Rennes, saluda al término del partido de Ligue 1 ante Olympique de Marsella, en el estadio Velodrome de Marsella, el 17 de mayo de 2025 Christophe SIMON
AFP
10 de septiembre de 2025

El arquero internacional Steve Mandanda, campeón del mundo con la selección francesa en 2018, anunció a sus 40 años el final de su carrera, en declaraciones al periódico L'Equipe.

"Necesito tomarme mi tiempo para aceptarlo, porque no es sencillo, pero sí, lo dejo", afirmó al periódico francés el antiguo arquero del Olympique de Marsella, 35 veces internacional con los Bleus.

Mandanda estaba sin equipo desde el 1 de julio, tras la finalización de su contrato con el Rennes.

En enero de 2023 había anunciado el fin de su carrera internacional.

Mandanda fue durante muchos años suplente de Hugo Lloris en la selección francesa, participando en las grandes aventuras del equipo de Deschamps, de la final de la Eurocopa 2016 en casa a la final del Mundial 2022 en Catar, pasando por el título conquistado cuatro años antes en Rusia.

