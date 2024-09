El aspirante PSG conta el novato Girona arrancan en la Champions

Candidato permanente al título en la última década, un París Saint-Germain de perfil más discreto arranca en la Champions recibiendo al debutante Girona, sorpresa del fútbol español, el miércoles (19h00 GMT) en el Parque de los Príncipes.

Atras quedaron los años de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos o Kylian Mbappé. El segundo proyecto de Luis Enrique en el PSG olvida el brillo para fiarlo todo a los principios del técnico español.

En un grupo sólido y compensado, más solidario que en el pasado, el nuevo líder parisino es Ousmane Dembélé, con licencia para golear tras un primer año con el PSG en el que se mostró excelente en el juego pero sin olfato, firmando solo siete tantos.

"Soy demasiado generoso, me dicen que debo probar. Esta temporada voy a intentar mostrarme más individualista", dijo hace una semana tras marcar con Francia (2-0 ante Bélgica).

- Dembélé, confianza y goles -

Su paso hacia adelante es evidente y el sábado repitió con un doblete para remontar (3-1) ante el Brest.

"Soy un admirador de Dembélé. Si fuera aficionado pagaría por verlo. No se sabe si es diestro o zurdo. ¿Por qué está marcando más? No se preocupa de saber si va a marcar o no", declaró el sábado Luis Enrique sobre la nueva versión del internacional francés.

El técnico español no podrá contar con su arquero titular, el italiano Gianluigi Donnarumma, que sufrió ante el Brest una lesión en el muslo derecho.

Podría debutar el ruso Matvei Safonov, fichado del Krasnodar con polémica por su nacionalidad, o saltar en el once Arnau Tenas, suplente el curso pasado y que se proclamó campeón olímpico con España en el mismo Parque de los Príncipes el mes pasado.

El PSG, semifinalista de la pasada Champions -el trofeo que falta en su vitrina-, suma cuatro victorias en cuatro jornadas de la Ligue 1 antes de arrancar en Europa con un nuevo formato: grupo único de 36 equipos, ocho partidos y pase directo a octavos para los ocho primeros.

Le visita el Girona, modesto equipo catalán que la temporada pasada fue la gran sorpresa del fútbol español con un juego atractivo y resultados. Se estrenará en Europa a lo grande.

- 'Soñamos con el himno' -

"Soñamos con el himno de la Champions", dijo su entrenador, Míchel: "El Parque de los Príncipes es un sueño para nosotros. Vamos con toda la ilusión y motivación, a competir de la mejor manera. Nos hemos ganado el derecho a disfrutarlo".

En una temporada complicada tras el mejor curso de su historia, el Girona es octavo en la liga -dos victorias, un empate y dos derrotas- pero viene de caer en casa 4-1 ante un Barcelona imparable en este primer tramo de competición.

Míchel ha perdido piezas importantes como Savinho, fichado por el Manchester City, Artem Dovbyk, reclutado por la Roma, o Aleix Garcia, por el Bayer Leverkusen.

"Se está luchando un poco contra la temporada pasada, todos tienen el recuerdo. Nosotros tenemos claro que no es así. Es lógico que la gente aún se acuerde, pero los que llevamos tiempo en el mundo del fútbol sabemos que cada temporada empiezas de cero, tengas el mismo equipo o no", señaló Míchel el sábado.