El atleta español Orlando Ortega, subcampeón olímpico de los 110 m vallas, se retira

El atleta español de origen colombiano Orlando Ortega, subcampeón olímpico de los 110 metros vallas en Rio 2016, anunció este lunes que pone fin a su carrera a los 34 años debido a las lesiones recurrentes.

"El sufrimiento tiene un límite, no siempre se puede poner la salud en juego ni pasarlo mal por no poder hacer lo que tanto me apasiona. Una nueva lesión adelanta lo que ya era un objetivo en mi cabeza, retirarme en la pista al 100%", explicó en Instagram el especialista en las vallas altas nacido en Cuba y nacionalizado español en 2015.

El poseedor del récord de España, medallista de plata en Rio 2016 y de bronce en los campeonatos mundiales de Doha 2019, aseguró que se retira "con la cabeza en alto" y "orgulloso" de su carrera profesional.

"Pude lograr lo que muy pocos han podido lograr dentro del atletismo. Me voy con ganas de seguir porque mi espíritu siempre ha sido y será el de un ganador y un gran competidor", recalcó Ortega.

"Mentiría si dijera que no es el momento más difícil y doloroso de mi carrera deportiva, pero todo pasa por algo, todo llega y todo termina", concluyó el ganador de la Liga de Diamante 2016.