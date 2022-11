El atleta jamaicano Asafa Powell oficializa su retirada

El atleta jamaicano Asafa Powell, que logró en el pasado un récord mundial de velocidad en la disciplina de 100 metros, oficializó este domingo su retirada a los 40 años, tras haber estado alejado de la competición a nivel internacional desde hace varios años.

"Empecé mi carrera en 2002, tuve muchos altibajos, pero siempre me he sentido orgulloso de lo que he conseguido. Abro una nueva página en mi vida", escribió el jamaicano en sus redes sociales, cuatro días después de cumplir 40 años.

El mayor esprinter de la era anterior a Usain Bolt, Powell logró el récord mundial en 100 metros en junio de 2005 con una carrera de 9 segundos y 77 centésimas en Atenas, Grecia. Luego, obtuvo dos veces más el mismo tiempo antes de bajar la marca a 9 segundos y 74 centésimas en septiembre de 2007 en Rieti (Italia).

Sin embargo, Powell fue eclipsado por su compatriota Usain Bolt, que rebajó de manera gradual el récord a 9 segundos y 72 centésimas, 9 segundos y 69 centésimas y 9 segundos y 58 centésimas en Berlín en 2009.

"Afasta" Powell cuenta con 97 cronos en menos de 10 segundos en la línea recta, un récord, pero su palmarés en un gran campeonato no está a la altura de sus cronos.

A nivel individual, el jamaicano se colgó dos medallas de bronce en mundiales al aire libre en 100 m (2007 y 2009), pero ninguna en los Juegos Olímpicos. Se proclamó campeón olímpico de relevos 4x100 m en 2016 en Río, en su última aparición en un gran torneo.

Powell compitió por última vez en 100 m en mayo de 2021 en Clermont (Florida), donde superó el tiempo de 10 segundos y 7 centésimas con un viento demasiado favorable (+ 4,5 m/s).