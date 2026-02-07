El atleta keniano Benard Kibet Koech, suspendido cuatro años por dopaje

El atleta keniano Benard Kibet Koech, quinto en los Juegos Olímpicos de París en los 10.000 m, fue suspendido cuatro años por dopaje, hasta junio de 2029, anunció este jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

"La AIU suspendió a Benard Kibet Koech (Kenia) por cuatro años a contar a partir del 10 de junio de 2025 por uso de una sustancia o un método prohibido", escribió la AIU en un comunicado.

La instancia precisa que encontró anomalías en el pasaporte biológico del fondista keniano. El pasaporte biológico permite un seguimiento a lo largo del tiempo de variables biológicas concretas.

Quinto en los 10.000 metros en los Juegos de París, prueba ganada por el ugandés Joshua Cheptegei, Koech, de 26 años, también terminó en quinto puesto en los Mundiales de Budapest en la distancia en 2023, y ostenta la mejor marca de todos los tiempos en las 10 millas (44:04), una distancia no olímpica.

Todos los resultados logrados por el keniano entre el 26 de junio de 2024 (incluida su quinta plaza en París 2024) y el 10 de junio de 2025 (fecha de su suspensión provisional) fueron anulados.