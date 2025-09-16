"El atletismo mundial me esperaba desde hace mucho", dice Yulimar Rojas

"La espera se me ha hecho larga": La venezolana Yulimar Rojas no podía ocultar su alegría por haber regresado de su lesión con una tranquila clasificación a la final del triple salto del Mundial de atletismo, este martes en Tokio.

Después de justo dos años sin competir en la prueba en la que es plusmarquista mundial (15,74 m) y tras superar su grave lesión de abril de 2024 en el tendón de Aquiles, Rojas avanzó con un único salto, de 14,49 metros, que superó ya la marca automática de entrada en la final del jueves (14,35 metros).

"Es fantástico estar otra vez de vuelta y estar de vuelta en una final. Fantástico hacer mi aparición aquí en Tokio. Ahora mi prioridad en la final será disfrutar de esto, que es lo que me apasiona", dijo Rojas a su paso por la zona mixta del estadio Nacional de Tokio tras la ronda de clasificación.

"Ha sido larga la espera. Para mí, para mi gente, para ustedes los periodistas y para el atletismo mundial, que me esperaba desde hace mucho. ¡Ya estoy aquí, mi gente! Ahora a disfrutar y espero que me vean en la final porque voy con todo", prometió.

Rojas admitió que el proceso de recuperación fue difícil mentalmente para ella, pero celebró haber tenido la paciencia necesaria para soportarlo.

"Todo se da para el que trabaja con amor, con pasión y para el que confía en sí mismo, en Dios y en el trabajo. Yo soy una fiel creyente en mí misma, en mi entrenador y en mi equipo por todo lo que hemos logrado y lo que sé que podemos hacer", aseveró.

"He tenido que tener mucha paciencia. Es difícil entrar en una lesión tan difícil como la mía y salir de ella. Tienes que ser fuerte de cabeza y corazón, en eso me he hecho más fuerte. Tienes que ser paciente porque la paciencia es una virtud", dijo.

Yulimar Rojas lució para la ocasión un nuevo look, con extensiones en forma de trenzas, que quiso lucir porque quería presentar una nueva imagen en el inicio de una nueva etapa.

"Es un momento muy esperado y quería hacerlo con nuevo look. Tengo una amiga en Guadalajara, donde entrenamos (cerca de Madrid) y ella es la que me ha peinado. Está ganando este nuevo look, de verdad, ¡me encanta!", dijo entre risas y moviendo el pelo de lado a lado.