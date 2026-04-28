El banco JPMorgan Chase, nuevo patrocinador del COI

El banco estadounidense JPMorgan Chase se unió al programa de patrocinio internacional del Comité Olímpico Internacional (COI) hasta 2030, por un monto no precisado, anunció la entidad este lunes.

Para las dos próximas ediciones de los Juegos, los de verano de 2028 en Los Ángeles y los de invierno en los Alpes franceses dos años después, el banco se convertirá "en el primer patrocinador bancario mundial de la historia de los Juegos Olímpicos", precisa el comunicado.

Creado por el COI en 1985 durante la presidencia de Juan Antonio Samaranch padre, su programa de patrocinios internacionales, denominado "TOP", constituye una de sus principales fuentes de ingresos (560 millones de dólares el año pasado) junto a los derechos de retransmisión de las competiciones.

La instancia olímpica concede a una docena de multinacionales -entre ellas Coca-Cola, Alibaba, Samsung, Airbnb, TCL o Visa- "derechos de marketing exclusivos, en una categoría determinada", en los Juegos Olímpicos de verano, de invierno y de la juventud.

Ahora, como socio del COI en la categoría "gestión de activos y patrimonio, banca privada, banca comercial y de inversión", JPMorgan Chase promete brindar "un apoyo integral a los atletas, especialmente mediante talleres sobre gestión financiera".

El COI perdió el año pasado cinco patrocinadores del programa TOP -las japonesas Toyota, Panasonic y Bridgestone, así como Intel y Atos-, pero firmó con la china TCL y renovó sus contratos con Allianz y AB InBev.

La nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, lanzó el año pasado un grupo de trabajo sobre las alianzas comerciales y el marketing, cuyas conclusiones podrían conocerse de aquí al verano boreal.