El Barcelona no afloja y golea 3-0 al Getafe en LaLiga

El Barcelona sigue liderando con autoridad LaLiga tras golear 3-0 al Getafe en su campo este sábado en la octava fecha del campeonato español.

El inglés Anthony Gordon abrió pronto el marcador (2’), el brasileño Gabriel Jesus amplió la cuenta (30’) y Jules Koundé puso el 3-0 definitivo (73’) para un Barça que se presentó en el Camp Nou con muchas rotaciones.

El vigente campeón liguero no acusó el parón internacional ni los numerosos cambios introducidos por el técnico Hansi Flick, incluida la ausencia de su goleador Raphinha, que volvió tocado de los compromisos con Brasil.

El técnico alemán dio descanso a varios de los habituales, lo que no impidió que el Barça siga contando sus partidos de LaLiga por victorias.

El triunfo fue el mejor homenaje para un exazulgrana como Pedro Rodríguez, campeón del mundo en 2010 con España, que hizo el saque de honor tras anunciar esta semana su retirada del fútbol.

El Barcelona ratificó su liderato con 8 victorias en 8 partidos disputados, sumando 24 puntos. El segundo en la clasificación, el Atlético de Madrid (19 puntos) superó 2-1 al Alavés.

En tanto, el Real Madrid, cuarto puesto, con 15 unidades, choca esta tarde con el Villarreal, noveno con 8 puntos.