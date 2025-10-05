El Barcelona se desmorona en Sevilla y el Real Madrid es el nuevo líder

Sin Lamine Yamal, de nuevo lesionado, el Barcelona se estampó en el campo del Sevilla (3-1), este domingo en la octava jornada de la Liga, para dejar el liderato en manos del Real Madrid justo antes del parón por la ventana de partidos internacionales.

Con ocho partidos disputados, el Real Madrid, que el sábado ganó 3-1 sin brillo al Villarreal, suma 21 puntos, dos más que el Barcelona.

En una tarde soleada el Sevilla se dio un festín con goles de Alexis Sánchez (13', penal), Isaac Romero (36'), José Ángel Carmona(90') y Akor Adams (90+5').

"Es uno de los días más felices de mi vida. Hemos merecido ganar de principio a fin del partido", resumió Carmona

Sin la capacidad de afrontar las adversidades y remontar resultados que lució el curso pasado, el Barcelona se conformó con un gol de Marcus Rashford (45+7') mientras que Robert Lewandowski falló un penal que hubiera supuesto el empate 2-2 (75').

En una semana horrible para los azulgranas, tras perder 2-1 frente al PSG en Champions, Pedri tomó la palabra: "Tenemos que ser autocríticos. Hay que revisarlo (el partido) y hay muchas cosas que mejorar... nos superaron en intensidad, ganando prácticamente todos los duelos".

- Alexis, gol a su antiguo equipo -

Un Sevilla supermotivado, capaz de jugar de tú a tú al vigente campeón, se puso por delante en el 13 cuando Alexis Sánchez, antigua figura del Barcelona (2011-2014), batió de penal al polaco Wojciech Szczęsny.

El árbitro había sancionado un agarrón en el área del uruguayo Ronald Araujo a Isaac Romero.

Con el viento a favor, el equipo dirigido por Matías Almeyda siguió fabricando ocasiones, sin complejos ante los azulgranas, para lograr el 2-0 en una contra que convirtió Isaac Romero tras un pase de Batista Mendy.

En la recta final de la primera parte el Sevilla acusó el esfuerzo y el Barcelona comenzó a recuperar el color, encontrando premio en un caramelo de Pedri que convirtió de volea Rashford.

Tras unos primeros meses de adaptación, el exjugador del Manchester United recupera su mejor versión con el Barcelona. En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán fue el principal peligro de su ataque, con Ferran Torres y Lewandowski desaparecidos.

Tras el descanso el Barcelona tuvo un tramo de buen juego y el Sevilla aguantaba con dificultades su mínima ventaja.

- Lewandowski tuvo el empate -

El propio Lewandowski tuvo en sus botas el empate, en un penal de Adnan Januzaj a Alejandro Baldé pero lanzó fuera (75).

En la recta final el revulsivo del Barcelona fue el sueco de 19 años Roony Bardghji, habilidoso pero sin mordiente a la hora de disparar (80' y 89').

Justo después, con el tiempo cumplido y el Barcelona volcado en el área local, el Sevilla acertó con una contra que culminó el lateral derecho José Ángel Carmona.

Con la grada en trance, el nigeriano Adams cerró la tarde de fiesta en la capital andaluza.

En los otros partidos del día Real Sociedad y Rayo empataron sin goles, el Espanyol venció 1-0 al Betis y el Alavés se impuso 3-1 al Elche.

La octava jornada se cierra este domingo con el Atlético de Madrid jugando en la cancha del Celta (19h00 GMT).