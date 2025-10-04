El Bayern Múnich conquista Fráncfort con gol de Luis Díaz a los 14 segundos

El Bayern Múnich se impuso este sábado en la cancha del Eintracht Fráncfort (3-0), con un primer gol tras 14 segundos marcado por el colombiano Luis Díaz, autor de un doblete, su sexta victoria en seis partidos de la Bundesliga para escaparse en lo alto de la tabla.

Con 18 puntos de 18 posibles, los hombres de Vincent Kompany ahora tienen cuatro de ventaja sobre el Borussia Dortmund (14), cinco sobre el RB Leipzig (13) y siete sobre el Bayer Leverkusen (11).

Luis Díaz abrió el marcador tras 14 segundos, con un centro de Serge Gnabry.

Harry Kane duplicó la ventaja para los muniqueses con un magnífico disparo raso, marcando su 11º gol en la Bundesliga y el 18º en 10 partidos jugados esta temporada.

Al final del encuentro, Díaz marcó su primer doblete con los muniqueses, su quinto gol de la temporada.

Después de la ventana internacional, el Bayern Múnich recibe al Borussia Dortmund en el Allianz Arena el sábado 18 de octubre en el Klassiker del fútbol alemán, antes de recibir al Brujas en la Liga de Campeones cuatro días después.

En diez partidos disputados esta temporada (seis en la Bundesliga, dos en la Liga de Campeones, uno en la Copa y uno en la Supercopa), los jugadores de Kompany han ganado los diez, con un impresionante balance de 38 goles marcados y 7 encajados (25-3 en el campeonato).