El Béisbol Juvenil vuelve el 3 de enero

El próximo 3 de enero de 2026 arranca la “fiesta beisbolera del panameño” con la jornada inaugural del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, la XVI Copa Caja de Ahorros, banco patrocinador del certamen.

La “Leña Roja” de Coclé, campeona 2025, recibirá en su feudo, el Estadio José Antonio Remón Cantera, de Aguadulce, a los “Correcaminos” de Colón, en el partido oficial de apertura del torneo, desde las 7:30 p.m.

Así lo informó ayer la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). Ese día, desde las 5:30 p.m., se ofrecerá un acto de apertura con show musical y personalidades de gobierno y de la Fedebeis.

Para este campeonato, los peloteros mayores de 18 años de edad podrán jugar, de acuerdo a lo que establece el reglamento actual de competencias y de acuerdo al reglamento vigente: se utilizarán dos peloteros mayores de 18 años como lanzadores y dos peloteros mayores como jugadores de cuadro.

En la reunión plenaria de Fedebeis, el pasado viernes, también se acordó el uso de 4 árbitros en todas las series del torneo. También se acordó que los congresillos tanto administrativo como técnico se realizarán el lunes 22 de diciembre.

Se prevé que en el torneo participen las otras diez provincias deportivas del país, pues algunas han anunciado preselección de jugadores.