El billete para cuartos de la Liga de Naciones, premio para España si gana a Serbia

España se mide este martes a Serbia en el Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba (18H45 GMT) con la posibilidad de obtener el billete para cuartos si consigue la victoria, a falta de dos fechas para que concluya la fase de clasificación de la Liga de Naciones.

Tras la trabajada victoria frente a Dinamarca (1-0) con gol del jugador de la Real Sociedad Martín Zubimendi, la mala noticia para la 'Roja' llegaba este domingo con la baja del extremo del FC Barcelona Lamine Yamal para el partido contra los serbios debido a una sobrecarga.

"Tenía una molestia que nos contó al terminar el partido. Le pregunté si podría estar al 100% para Serbia. Él expresó sus dudas y como siempre cuidamos al futbolista, por eso descansa, como haría con cualquier otro jugador", apuntó el técnico de la selección española Luis de la Fuente este lunes en rueda de prensa.

"Agradezco la sinceridad y honestidad y si me dice que no se encuentra fino y que no está para un partido tan importante, confío en él, no tengo dudas", añadió.

El futbolista de 17 años se retiró del partido contra Dinamarca cojeando.

"Priorizando la salud del jugador y para evitar cualquier riesgo de lesión, ante la inmediatez del partido contra Serbia, se decide desconvocarlo", comunicó la Federación Española de Fútbol (RFEF) el domingo .

Su sustituto será el jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, que pudo entrenar con el equipo antes de viajar a Córdoba.

Yamal es la última baja de una larga lista para el técnico de la selección, Luis de la Fuente, que no puede contar por lesión con la mayoría del once titular del equipo que levantó la Eurocopa-2024: Nico Williams (Athletic de Bilbao), Rodri (Manchester City), Dani Carvajal (Real Madrid), Dani Olmo (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Robin Le Normand (Atlético de Madrid) y Unai Simón (Athletic de Bilbao).

Las principales novedades de la alineación contra Dinamarca fueron los jugadores del Tottenham Hotspur Pedro Porro y del Athletic Dani Vivian en defensa, Martín Zubimendi (Real Sociedad) como responsable de la medular en sustitución de Rodri, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) por la banda y el capitán Álvaro Morata (AC Milan) que volvía a ser el 9 de la 'Roja'.

- "La variedad nos da solvencia" -

"Los jugadores que tenemos nos dan un gran nivel competitivo y estoy muy contento. La variedad de registros te hace ser un equipo solvente y seguro. Seguimos creciendo y conformando un conjunto con nuevos jugadores", aseguró De la Fuente tras el encuentro con los daneses.

Respecto a Serbia, el combinado español ya se enfrentó a los balcánicos en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

Los de Luis de la Fuente no pudieron de pasar del empate a cero el pasado 5 de septiembre ya que no consiguieron doblegar la resistencia del equipo serbio.

"Es una selección con muy buenos futbolistas, que juegan casi todos en grandes ligas europeas. Corren mucho, van al contraataque, deberemos trabajar mucho y picar piedra, porque ya vimos cómo se emplean físicamente, son muy poderosos", explicó De la Fuente en la previa del partido.

De los cuatro encuentros que han disputado las dos escuadras en su historia, España ganó uno y empató los tres restantes.

La 'Roja' es primera del grupo A4 con 7 puntos, uno más que Dinamarca (6) y tres por encima de Serbia (4). Suiza es última sin ningún punto.

España cerrará la fase de grupos de la Liga de Naciones visitando a Dinamarca el 15 de noviembre y recibiendo, por último, a Suiza el 18 del mismo mes.

Si los campeones de Europa consiguen ganar a Serbia este martes, esos dos partidos no serían decisivos ya que España ya estaría clasificada para cuartos de final.