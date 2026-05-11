El boxeador británico Dubois gana el título mundial de los pesos pesados de la OMB

El británico Daniel Dubois se convirtió este sábado en campeón mundial de pesos pesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al arrebatarle el cinturón a su compatriota Fabio Wardley en Manchester, en un brutal combate que fue detenido por el árbitro en el undécimo asalto.

Dubois, de 28 años, vuelve así a ceñirse un cinturón tras haber perdido el título de la FIB ante el ucraniano Oleksandr Usyk en julio de 2025.

"Fue una guerra, pasamos por momentos muy complicados. Gracias por eso, Fabio, gracias. Sé que tengo corazón, muchísimo corazón. Soy un guerrero ahí dentro", djo Dubois a la plataforma deportiva DAZN tras su victoria.

La noche había empezado mal para Dubois, que cayó a la lona en los primeros segundos del combate y luego puso la rodilla en el suelo en el tercer asalto tras un fuerte derechazo de Wardley.

Pero Dubois tomó después la iniciativa y multiplicó las combinaciones devastadoras contra su rival, de 31 años, cuyo rostro estaba cubierto de sangre en el sexto asalto.

En el noveno, Wardley, tan hinchado que resultaba irreconocible, casi ya no veía del ojo derecho.

El árbitro Howard Foster acabó deteniendo la pelea en el undécimo asalto.

"Qué gran pelea, qué gran batalla. Pero soy el número uno otra vez", celebró el nuevo campeón.

"Él (Wardley) es un tipo resistente, un guerrero resistente, un gran guerrero. Gracias por una gran pelea, hermano. Fue un honor estar en el ring contigo", agregó.