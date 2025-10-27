Deportes

El boxeador venezolano Alejandro Ortiz pierde por KO ante el francés Bakary Samaké

El boxeador francés Bakary Samaké entrena en Torcy, al oeste de París, el 14 de marzo de 2023 Franck Fife
AFP
27 de octubre de 2025

El boxeador francés Bakary Samaké derrotó por KO al venezolano Alejandro Ortiz, este sábado en Levallois-Perret, en la periferia de París, para conservar su invencibilidad en -70 kgs.

Samaké, de 22 años, cuenta ahora con 19 victorias en otras tantas peleas, 11 por KO.

El púgil galo infligió un KO monstruoso a Ortiz, enviado a la lona en el quinto asalto de un golpe de derechas, y reforzó su estatus de principal aspirante a la CMB.

Ortiz, de 23 años, concedió por su parte su primera derrota en 26 combates.

