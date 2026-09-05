El brasileño Alison dos Santos gana los 400 m vallas en Bruselas

El brasileño Alison dos Santos, nuevo poseedor del récord mundial de los 400 m vallas (45.80), ganó este sábado las finales de la Liga de Diamante en Bruselas con un tiempo de 46.70.

Una semana después de su hazaña en Zúrich, cuando firmó sus estratosféricos 45 segundos y 80 centésimas, mejorando el récord del mundo en 14 centésimas, Alison dos Santos mantuvo este sábado su condición de invicto en las vallas esta temporada, con su sexta victoria en los 400 m vallas en otras tantas carreras sobre esta distancia en la Liga de Diamante.

Con 46.70, estableció el récord de la reunión de Bruselas y superó al estadounidense Trevor Bassitt (48.03) y a otro brasileño, Matheus Lima (48.18).

Antiguo poseedor del récord del mundo (45.94) y segundo la semana pasada en Zúrich por detrás de Dos Santos, el noruego Karsten Warholm no se desplazó a Bruselas.

El epílogo del duelo de la temporada entre Dos Santos y Warholm está previsto la semana próxima en Budapest, durante los campeonatos Ultimate.