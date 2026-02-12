El brasileño Fonseca, eliminado a las primeras en el ATP de Buenos Aires

El joven brasileño Joao Fonseca, 33 del ránking mundial y defensor del título, se despidió del ATP 250 de Buenos Aires en su debut, al perder frente al chileno Alejandro Tabilo (71) este miércoles en la segunda ronda.

En un cotejo entretenido y vibrante, Tabilo derrotó a Fonseca por 6-3, 3-6 y 7-5 en dos horas y 24 minutos de juego, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Fonseca, de 19 años, había ganado su primer título a nivel ATP en febrero de 2025 sobre la tierra batida de Buenos Aires, y regresó a la capital argentina para tratar de retener la corona.

Sin embargo, con la sorpresiva derrota de este miércoles perderá varios puntos que le harán retroceder posiciones en el ránking mundial.

El joven jugador brasileño contó con un fuerte apoyo local y de 'torcedores' llegados desde su país, pero no consiguió remontar un duelo desfavorable en varios pasajes, en el que Tabilo estuvo más firme con el primer servicio y consiguió más tiros ganadores (37), contra 29 de Fonseca.

- Inicio de año complicado -

La derrota en Buenos Aires es la prolongación de un comienzo de año sin buenos resultados para Fonseca, que también se despidió muy pronto en el Abierto de Australia, en enero, al perder en primera ronda contra el estadounidense Eliot Spizzirri.

Afectado en la última parte de 2025 por una lesión en la espalda, el último triunfo de Fonseca en el circuito fue en la primera ronda del Masters 1000 de París, en octubre pasado, ante el canadiense Denis Shapovalov.

"Estoy triste. Es una derrota muy dura para mí", dijo Fonseca en rueda de prensa tras su caída ante Tabilo, donde se lo vio muy compungido.

"Intenté todo, pero hoy faltó convicción, me faltó confianza. Tengo que seguir trabajando duro y con la cabeza positiva. Tengo fe en que va a ser un buen año. Si trabajo duro, los resultados ya van a venir", añadió el talentoso tenista nacido en Río de Janeiro.

"Es obvio que hay muchas expectativas sobre mí. Que dicen 'Joao va a ser el próximo Guga (Kuerten), el próximo (Jannik) Sinner. Pero estoy haciendo mi historia, y cada cosa a su tiempo. No me gustan las comparaciones, pero van a venir", explicó Fonseca.

Tabilo, por su parte, se clasificó a los cuartos de final, donde se enfrentará el viernes al argentino Tomás Martín Etcheverry (54), que más temprano venció a su compatriota Román Burruchaga en un largo duelo de tres horas y 38 minutos de juego.