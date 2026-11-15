El brasileño Pinheiro Braathen gana el primer eslalon de la temporada

Ganador hace tres semanas en el gigante que abrió la temporada de esquí alpino en Sölden (Suecia), el esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen se impuso también este domingo en Levi (Finlandia) en el primer eslalon de la Copa del Mundo.

Con una sabia combinación de precisión técnica y toma de riesgos, el brasileño de 26 años ya había arrasado por la mañana en la primera manga del eslalon, relegando a su primer perseguidor, el francés Clément Noël, a 65 centésimas de segundo.

Sin ninguna presión al ser el último en salir en la segunda manga, controló perfectamente en la pista de Levi para lograr con facilidad su segunda victoria en dos carreras este invierno, y la décima de su carrera.

En la pequeña estación de Laponia, ya sumida en la oscuridad a primeras horas de la tarde, se impuso a Noël por 56 centésimas y al suizo Loïc Meillard, tercero a 73 centésimas.

El esquiador nacido en Noruega hizo historia el pasado invierno boreal al convertirse, con su oro en el gigante, en el primer medallista brasileño y latinoamericano en unos Juegos Olímpicos.

La Copa del Mundo de esquí alpino continúa el próximo fin de semana en Gurgl, en Austria, con dos eslálones en el programa.