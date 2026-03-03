El brasileño Rodrygo sufre una grave lesión y se perderá el Mundial

El futbolista brasileño Rodrygo sufre una rotura de ligamentos y de menisco, informó su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial 2026.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha", informó el club español en un breve comunicado.

Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar.

El atacante de 25 años se lesionó en el partido que su equipo disputó el lunes ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabeu y que concluyó con derrota blanca (0-1).

Había salido al terreno de juego en el minuto 55 tras una lesión que le había tenido apartado cinco partidos por una tendinitis.

Rodrygo se perfilaba como titular en la selección entrenada por Carlo Ancelotti si Neymar no disputa un Mundial en el que Brasil aspira a una sexta corona.

Perder a Rodrygo supone otro dolor de cabeza para el técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa, que tampoco puede contar con la estrella francesa Kilyan Mbappé por lesión.

Así, Arbeloa dispone solamente de los atacantes Vinicius Junior, Gonzalo García y Franco Mastantuono de cara al partido de octavos de final de la Liga de Campeones que se disputará la próxima semana contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu.