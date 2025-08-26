El británico Ben Turner gana 4ª etapa de la Vuelta, francés Gaudu nuevo líder

El británico Ben Turner se llevó este martes al esprint la cuarta etapa de la Vuelta a España, que se disputó entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) y en la que el danés Jonas Vingegaard cedió el maillot rojo al francés David Gaudu.

El velocista del Ineos, que no pudo contener las lágrimas tras cruzar primero la línea de meta, acabó por delante del Jasper Philipsen al término de la jornada más larga de la 80ª edición de la ronda española: 206,7 km.

El danés Mads Pedersen, uno de los favoritos para adjudicarse el triunfo, quedó en sexta posición, mientras que el venezolano Orluis Aular entró en el octavo puesto.

En la clasificación general, Gaudu arrebató el jersey rojo a Vingegaard, pese a tener ambos el mismo tiempo, pero el francés acumula mejores clasificaciones de etapa desde el comienzo de la carrera que el danés.

Durante la etapa, el francés Valentin Paret-Peintre y el español Carlos García Pierna abandonaron la carrera.

Según el equipo de Soudal Quick Step, Paret-Peintre, vencedor este año en la cima del Mont Ventoux en el Tour de Francia, se retiró por enfermedad, un golpe duro para la formación que tenía esperanzas depositadas en el escalador galo.

La quinta etapa será una contrarreloj por equipos de 24 km de recorrido por el municipio de Figueres, ya en territorio español, que pondrá a prueba la coordinación de los equipos.