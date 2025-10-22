El calendario frustra el sueño olímpico de la esquiadora checa Ester Ledecka

La estrella del esquí Ester Ledecka pretendía hacer en los próximos juegos de Milán repetir lo que hizo en 2018, ganar un oro en esquí alpino y otro en snowboard, pero el calendario ha frustrado el sueño de la deportista checa.

"Estoy triste por no tener la oportunidad" de competir en dos disciplinas diferentes, admitió Ledecka en un encuentro con la prensa en Praga.

A sus 30 años, "quizá era la última oportunidad de hacer dos deportes en unos Juegos", añadió.

Ledecka hizo historia en los Juegos de Pyeongchang en 2018 al ganar en dos disciplinas diferentes, el Super G de esquí alpino y el gigante paralelo de snowboard.

Cuatro años más tarde, en Pekín, repitió el oro en la prueba de snowboard y fue bronce en la Copa del Mundo de descenso de esquí alpino, demostrando su dominio tanto con los esquíes como con la tabla de "snow".

En los Juegos de Invierno de Milán-Cortina (del 6 al 22 de febrero de 2026) pretendía de nuevo competir en ambas disciplinas, pero el calendario de la competición lo hace imposible.

La prueba de descenso está previsto que se dispute en Cortina d'Ampezzo el 8 de febrero a las 11H30 locales, justo en medio de la fase de clasificación y de las finales del gigante de snowboard que se celebrarán en Livignio, a 150 km de Cortina.

- Desplazamientos en helicóptero -

Tras muchas charlas y cartas a los responsables olímpicos para cambiar alguno de los dos eventos, el Comité Olímpico Checo anunció el lunes que el programa no cambiará y que la esquiadora deberá elegir.

"Sé que no es fácil coordinarlo, pero soy la única deportista clasificada para dos deportes en unos mismos Juegos por tercera ocasión consecutiva", reivindicó Ledecka.

"Esperaba que lo tuvieran en cuenta, pero no lo han hecho. Supongo que al Comité Olímpico Internacional no le interesan tanto estas grandes historias olímpicas como pretende hacernos creer", criticó.

Ledecka admitió haber llorado por esta situación y espera un milagro para poder compaginar ambas pruebas y aspirar a medalla en ambas.

Una opción es que las condiciones climáticas (lluvia o falta de nueve) impidan celebrar el descenso. La otra es viajar en helicóptero entre ambas sedes como le ha ofrecido el presidente de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Johan Eliasch.

- "Quiero hacer historia" -

"Acabaré el descenso, me quitaré los esquíes y me agarraré con una mano a una escalera colgando del helicóptero, con mi tabla en la otra mano, sobrevolaré las montañas y luego me dejarán caer y ganaré la carrera de snowboard", explicó bromeando.

"Esa es mi idea, pero no creo que suceda".

En el caso de tener que decantarse por una de las dos pruebas, Ledecka lo tiene claro: un tercer oro consecutivo en snowboard.

"Para mí es mucho más valioso ser la única deportista que compite en dos disciplinas diferentes que ganar el descenso. ¡Hay un campeón de descenso cada cuatro años!".

"Y yo lo que quiero es hacer historia", concluyó.