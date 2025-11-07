El calendario ha sido un "desafío" para los Pumas, dice Contepomi

El entrenador de la selección argentina de rugby, Felipe Contepomi, dijo el viernes que el calendario ha supuesto un "desafío" para los Pumas, antes de medirse el domingo a Gales en Cardiff.

Entre los 23 jugadores convocados suman más de 900 partidos con los Pumas, listos para volver a la acción en los test del Rugby Autumn Nations, poco más de un mes después del final del Rugby Championship, torneo en el que Argentina se hizo notar.

Pese a haber terminado en la última posición de esta competición que reúne a las potencias del hemisferio sur, los Pumas lograron victorias de prestigio contra Australia y Nueva Zelanda, y solo perdieron por dos puntos contra los campeones Sudáfrica en el último partido, disputado el 4 de octubre en Twickenham, Londres.

"Ha sido un desafío porque muchos de nuestros muchachos estuvieron durante el Rugby Championship, volvieron a sus clubes, tuvieron una concentración con nosotros, volvieron con los clubes y ahora juegan este fin de semana", declaró Contepomi antes del duelo.

"Pero no usaremos eso como excusa. Tuvimos algunas lesiones pero estamos contentos con el grupo que tenemos acá".

"Estaría muy confiado jugando con cualquiera de los 32 (jugadores) que están entrenando con nosotros", añadió.

Los Pumas parten como favoritos contra Gales, que puso fin a una racha de 18 derrotas consecutivas el pasado mes de julio contra Japón, en Kobe, pero Contepomi espera que los rivales sean competitivos, y elogió a su nuevo seleccionador Steve Tandy.

"Admiramos la pasión de Gales, como ellos nunca se rinden. Viven y respiran rugby, así que esperamos un equipo muy motivado en uno de los mejores estadios del mundo", valoró el seleccionador argentino.

"Esperamos un partido muy, muy duro, porque Gales está muy motivada por empezar una nueva era, y tienen un equipo con calidad en sus 23 jugadores", concluyó.