El camino de Iñaki Ayarza hasta el Mundial-2023

El rugby en los genes, la impronta de Pablo Lemoine, une clasificación histórica... el centro o wing chileno Iñaki Ayarza, que juega en el Angulema, en la segunda división francesa, vuelve a trazar para la AFP su recorrido hasta el Mundial-2023.

. El día en que descubrió el rugby

"Cuando uno es chileno, el rugby no es el deporte en el que se piensa en primer lugar. Yo estaba en un colegio inglés, muy 'Harry Potter' y el rugby era el deporte principal de mi colegio. Mi padre jugaba a rugby, así que a los cuatro años me apunté en su club, donde jugué toda mi vida. Seguí a mis hermanos Ramón y Vicente, que son mayores que yo y que eran muy fuertes en rugby".

. El día en que decidió venir a jugar a Francia

"Estaba ya mi hermano Ramón en Francia, en Bayona, era una ventaja. Yo quería estudiar arquitectura, pero mi hermano me dijo: 'Si realmente tienes ganas de jugar al rugby profesional, ser JIFF (un estatuto para los jóvenes en formación en Francia) será muy importante en tu vida, así que es ahora o nunca'. Fue un poco duro el primer año, me adapté aprendiendo francés en el centro de formación, donde comencé estudios de marketing con el objetivo de convertirme en rugbyman profesional, de realizar la carrera más larga posible aquí en Francia, de llegar al Top 14 (primera división del rugby francés)".

. El día en que Pablo Lemoine se puso al frente de la selección chilena

"Pablo tuvo una bonita carrera en el rugby aquí en Francia y en Inglaterra. Trajo consigo una mentalidad, una visión muy profesional. Más que de un anglosajón que no hablase español necesitábamos de Pablo para llegar al nivel en que estamos. En su maleta había el proyecto World Rugby con la creación de la Superliga Americana. Una vez hecho, luz verde para el profesionalismo con una franquicia chilena, Selknam, en la que juegan la mayoría de los jugadores que son estudiantes, ingenieros etc. A nivel físico íbamos por detrás, pero las morfologías de los chicos han cambiado. Pablo me llamó en 2019 diciéndome que entrenase, que hiciera musculación, es muy importante para jugar en equipo A".

. El día en que coincidió en la selección con sus dos hermanos

"Como los (neozelandeses) Barrett (ríe). Fue ante España en 2019. Ramón juega de primera línea y Vicente comenzó como tercera línea antes de una grave lesión en el cuello. Regresó un año después entrenando como un loco en el puesto de centro. Contra España, Vicente era suplente y entró en mi lugar. Hay una foto en la que Vicente entra, le doy un abrazo al salir y Ramón está justo detrás. Al mismo tiempo no hemos jugado los tres. Es una pena, habrían podido cambiar al otro wing para que estuviésemos los tres juntos".

. El día en que Chile se clasificó a su primer Mundial

"Cuando llegué a Francia en 2018 nunca habría pensado que fuese posible, ni en mis sueños. Antes del partido de ida contra Estados Unidos, me lesiono en el bíceps. Veo desde la grada el primer partido (derrota de Chile 22-21) y la semana siguiente imposible estirar mi brazo. No hay viaje a Estados Unidos. Regreso a Francia y ese segundo partido lo veo en Bayona con Ramón en un restaurante chileno. Fue extraordinario. El escenario (victoria chilena 31-29), la gente aquí no se lo creía, se preguntaban si era real. Los estadounidenses estaban confiados luego del primer partido ganado por un punto en nuestra casa con unas condiciones climáticas terribles, con la lluvia. Pero teníamos la mentalidad, lo queríamos más que ellos".

. El día en que se enfrentará a Argentina en el Mundial

"Espero también los partidos ante Samoa y Japón, donde podemos ir a por algo, pero los partidos ante Argentina es como en el fútbol, hay una rivalidad en todos los deportes. Tengo buenos amigos argentinos, son fuertes. Es un modelo, hemos visto lo que han hecho con los Jaguares. Han traído a todos los jugadores a un equipo que juega todo el año junto para conocerse mejor de cara a la ventana internacional. Es la base del éxito".