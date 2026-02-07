El campeón olímpico Ingebrigtsen operado del tendón de Aquiles

El campeón olímpico de los 5.000 m, Jakob Ingebrigtsen, pasó por el quirófano para operarse del tendón de Aquiles, después de varias lesiones en las últimas temporadas, anunció el atleta noruego en Instagram.

"Quienes me siguen desde hace años saben que he estado lidiando con el talón de Aquiles, con una lesión muy específica y persistente que hizo que me perdiese muchos entrenamientos y competiciones", escribió el viernes el noruego de 25 años, junto a una foto en la que aparece en silla de ruedas junto a su pareja y su hija.

"Alrededor de dos semanas atrás, el Aquiles volvió a resentirse y finalmente tomamos la decisión de viajar a Estados Unidos para operarme. Por supuesto, no es algo para tomar a la ligera, pero es sin duda lo correcto para la longevidad de mi carrera", añadió, precisando que la operación fue exitosa.

A finales de 2023, Ingebrigtsen tuvo que renunciar a la temporada de invierno por ese motivo y para preparar mejor los Juegos Olímpicos.

De nuevo lesionado en la primavera de 2025, ha vivido una temporada casi en blanco. El doble campeón del mundo (5.000 m en 2022 y 2023) y doble campeón olímpico (1.500 m en 2021, 5.000 m en 2024) cayó eliminado en las series de 1.500 m en los Mundiales de Tokio en septiembre y terminó lejos de los mejores en los 5.000 m (10º).

Hace unas semanas anunció su renuncia a la temporada invernal, pero afirmando al periódico británico The Guardian que el tendón iba "muy bien" y que aspiraba a regresar al más alto nivel en verano (boreal).

Queda por saber si estará realmente en condiciones de correr. Su temporada 2026 tiene marcada en rojo los campeonatos de Europa en Birmingham en agosto, antes del nuevo campeonato "Ultimate" en septiembre.