El campeón Rublev cae de entrada en Montecarlo, Sinner avanza sin problemas

El tenista ruso Andrey Rublev, N.6 del mundo y campeón del torneo el año pasado, perdió en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, en una jornada en la que el italiano Jannik Sinner (N.2) se clasificó con solvencia para la siguiente ronda.

Rublev perdió frente al australiano Alexei Popyrin (N.46) por un doble 6-4.

En la siguiente ronda, Popyrin, que nunca ha superado la segunda ronda en el Principado, se enfrentará a su compatriota Alex De Miñaur (N.11), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (N.26) por 2-6, 6-2 y 6-3.

Popyrin se colocó 3-1 en el primer set, una ventaja que mantuvo hasta ganar la primera manga.

En el segundo set, Popyrin logró el 'break' en el noveno juego para colocarse con 5-4 y servicio para cerrar el partido.

Rublev aún tuvo una ocasión para el 5-5 y alargar el partido, pero cometió un error en la red y acabó cediendo la corona.

- Avisando a Djokovic -

Mejor le fue el día a la otra gran estrella del tenis ruso, Daniil Medvedev (N.4), que entró en liza en el torneo con un tranquilo 6-2 y 6-4 sobre el veterano francés de 37 años Gael Monfils (N.40).

"Fue un partido difícil, así que estoy contento por haber ganado y por estar en la próxima ronda. No es fácil ir al ataque contra Gael, se defiende muy bien", afirmó Medvedev.

También se anduvo sin contemplaciones Sinner, el tenista más en forma del circuito en los últimos meses, quien despachó al estadounidense Sebastian Korda (N.27) en dos sets (6-1 y 6-2), en apenas hora y cuarto de partido.

De esta manera, el italiano, que en la siguiente ronda se medirá al veterano alemán Jan-Lennard Struff (N.25), dio réplica al otro gran favorito a la victoria, Novak Djokovic, que en la víspera derrotó por el mismo resultado al ruso Roman Safiulin (N.41).

"Siempre es difícil cada año venir aquí y tratar de rendir bien, pero estoy feliz con cómo ha ido el partido, vamos a ver ahora cómo va la siguiente ronda. No he sacado muy bien, pero sí que resté muy bien", estimó Sinner tras su triunfo.

También este miércoles, el italiano Lorenzo Sonego (N.57), que entró en el cuadro principal tras la renuncia del español Carlos Alcaraz (N.3), lesionado en el antebrazo derecho, se clasificó para la tercera ronda tras imponerse por 6-4 y 7-5 al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.35).

- Sudamérica y España se despiden -

El noruego Casper Ruud (N.10), que el sábado decepcionó al caer en semifinales del torneo de Estoril (Portugal) ante el español Pedro Martínez, empezó con una victoria 6-2 y 6-4 sobre el chileno Alejandro Tabilo (N.45).

No tuvieron suerte los representantes argentinos: Francisco Cerúndolo (N.22) no pudo imponerse al ruso Karen Khachanov (N.17) y perdió en tres sets, por 4-6, 6-4 y 6-3, mientras que Tomás Etcheverry (N.31) no tuvo ninguna opción ante el griego Stefanos Tsitsipas (N.12), que le derrotó por un contundente (6-1 y 6-0).

Con las eliminaciones de ambos argentinos y con la del chileno Tabilo, el cuadro individual de Montecarlo se quedó ya sin representantes sudamericanos.

No se hablará español en los octavos de final de Montecarlo, ya que la última baza de España, Roberto Bautista (90º), perdió también este miércoles en la segunda ronda, en su caso plantando cara, al caer 7-5 y 7-6 (7/4), ante el polaco Hubert Hurkacz (8º), reciente campeón de Estoril y que está progresando sobre tierra batida, una superficie donde en el pasado tuvo resultados discretos.