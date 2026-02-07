El capitán de Francia en la Davis estima "urgente" reformar la competición

El capitán del equipo de Francia de Copa Davis, Paul-Henri Mathieu, consideró este viernes "urgente" reformar la competición ante la falta de atractivo que suscita entre los mejores jugadores del circuito.

"Cuando vi la composición de algunos equipos" para los Qualifiers que disputan 26 países este fin de semana "yo lo sentí por la competición porque eso la desacredita", lamentó el antiguo N.12 del mundo en una entrevista con la AFP y L'Équipe.

Entre los seis jugadores del top 10 mundial cuyos países compiten en la primera ronda, ninguno de ellos estará presente.

"Se hace urgente que haya un verdadero trabajo sobre esta competición y un acercamiento entre la ATP (que gestiona el circuito masculino) y la ITF", organizadora de la Copa Davis, estimó Paul-Henri Mathieu la víspera del duelo Francia-Eslovaquia.

"Tener torneos ATP la misma semana de la Copa Davis, necesariamente hace daño", lamentó el capitán de los Bleus, que no pudo contar con Ugo Humbert (N.38 del mundo), que optó por disputar el torneo de Montpellier.