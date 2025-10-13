El carnaval se desata en Cabo Verde con su primera clasificación al Mundial

¡Día histórico para Cabo Verde! El pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal se clasificó para la Copa Mundial de fútbol, por primera vez, al vencer a Suazilandia 3-0, este lunes en Praia, desatando celebraciones dignas de un carnaval.

La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias de la zona africana, por delante del favorito de la llave, Camerún, que quedó en segundo lugar.

Los caboverdianos se unen a los otros cinco equipos africanos ya clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana, que se clasificó el domingo.

Con aproximadamente 525.000 habitantes, Cabo Verde, en el puesto 70 del ranking de la FIFA, se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse para un Mundial.

"Es el momento de celebrar", declaró a la prensa el guardameta Josimar Dias, que confesó haber "soñado con este momento desde que era un niño".

La Federación Caboverdiana de Fútbol no perteneció a la FIFA hasta 1986.

Disputará el Mundial de 2026, en Estados Unidos, Canadá y México, con al menos a otros dos países debutantes a este nivel: Jordania y Uzbekistán, naciones que también se benefician de la expansión del torneo a 48 equipos.

Como señal de la importancia del evento en el pequeño país de 12 islas, el gobierno había decretado medio día libre para que el mayor número posible de seguidores pudiera vivir este momento tan esperado.

- Celebraciones al ritmo de reggae -

Y frente a Suazilandia, un adversario que no cuenta con ningún jugador profesional en sus filas, los Tiburones Azules rápidamente tomaron el control del partido en el terreno sintético de Praia.

Suazilandia, que había perdido el partido de ida 2-0 y ocupa el último lugar del grupo sin ninguna victoria, resistió durante la primera parte antes de ceder al inicio del segundo tiempo.

Dailon Livramento abrió el marcador tras un mal despeje de la defensa (48'), seguido poco después por Willy Semedo (54'), quien se lanzó a las gradas para celebrar su gol con los seguidores en éxtasis.

El veterano Ianique Tavares, apodado Stopira, incluso añadió un tercer gol al final del partido para dar aún más peso a la victoria caboverdiana (90'+1).

Tras el pitido final, los aficionados salieron a las calles a bailar a ritmo de reggae y de la música local.

"No tengo palabras, estuve en el estadio y apoyé incondicionalmente a nuestro equipo", declaró a la AFP Jorge Junio Livramento, un aficionado de 37 años.

"Grité mucho durante el partido y ahora mi voz está mal, pero estoy feliz", dijo a la AFP el residente de Praia Jose Vieira, presente en el estadio.

Se espera que la celebración se alargue toda la noche, con un concierto previsto en el estadio municipal.

Cabo Verde, último de su grupo en las recientes eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, tuvo un recorrido mucho más sólido en las eliminatorias mundialistas, donde solo perdió uno de sus 10 partidos, en Camerún (4-1), al que derrotó en casa en el partido de vuelta el mes pasado (1-0).