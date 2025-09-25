El chino Jianguo Long gana la prueba de velocidad del Mundial de escalada

El chino Jianguo Long dio la sorpresa este jueves en la prueba de velocidad de escalada en el Mundial de Seúl, en Corea del Sur, logrando su primer título en ausencia de los representantes de Indonesia, la nación que domina esta modalidad.

En esta explosiva disciplina, que consiste en alcanzar lo más rápidamente posible la cima de un muro de 15 metros, Long (4.8 segundos) se impuso en la final al alemán Leander Carmanns (4.99).

El estadounidense Sam Watson, plusmarquista mundial (4.64 s) cayó en cuartos de final tras una caída contra el iraní Reza Alipour Shenazandifard.

Se trata del primer gran título para Long.

El equipo de velocidad indonesio y su jefe de filas, el vigente campeón olímpico Leonardo Veddriq, decidieron no acudir a estos Mundiales.

Por su parte el español Alberto Ginés competirá el viernes (01h00 GMT) en las semifinales de la modalidad de dificultad. En caso de clasificar a la final, lucharía horas después (10h00 GMT) por el título mundial.

Ginés, que se colgó el primer oro olímpico de la escalada en Tokio 2021, viene de proclamarse campeón de la clasificación general de la Copa del Mundo, una competición con varias citas.