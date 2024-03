El ciclista Evenepoel "lamenta" sus declaraciones "brutales" hacia un excompañero

Remco Evenepoel dijo el miércoles sentir "la manera brutal" con la que cargó la víspera contra su excompañero en el Soudal-Quick Step, Tim Declercq, al término de la contrarreloj por equipos de la carrera París-Niza.

Frustrado por la cuarta posición de su equipo, si bien durante mucho tiempo lideró la prueba antes de que sus esfuerzos se vieran lastrados por una tormenta en la recta final, el belga atacó el comportamiento de su compatriota, ahora en Lidl-Trek, al que acusó de haberle molestado de manera deliberada y "maligna" sobre el recorrido en Auxerre.

Evenepoel pidió disculpas por la tarde del martes en redes sociales, en un intercambio de mensajes con Declercq, quien no apreció las críticas de su exlíder para quien se sacrificó a menudo en el pasado.

"No siento lo que dije pero sí la manera brutal en la que lo he dicho. Tim sabe que estaba en medio del recorrido y pidió disculpas. No había nada personal, si hubiera sido otro corredor habría sido igual", aseguró Evenepoel el miércoles, en la salida de la 4ª etapa en Chalon-sur-Saône.

"Sé que Tim no lo hizo a propósito. Intercambiamos mensajes ayer y tendremos una conversación hoy en el pelotón para pasar definitivamente la página", añadió el campeón del mundo 2022.