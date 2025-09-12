El ciclista italiano Giovanni Carboni es suspendido por dopaje

El ciclista italiano Giovanni Carboni fue suspendido provisionalmente debido a anomalías en su pasaporte biológico, anunció este jueves la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Carboni, de 30 años, llevó el maillot de mejor joven en el Giro de Italia en 2019, pero su carrera se estancó.

Tras una temporada 2024 marcada por su victoria en la modesta Vuelta a Japón, se unió al equipo de segunda división Unibet Tietema Rockets, que compite bajo licencia francesa.

Este año consiguió algunos buenos resultado, terminando quinto en el Trofeo Laigueglia y en la Mercantour Classic, séptimo en la Semana Coppi y Bartali, y octavo en el Tour de Turquía.

El equipo Unibet Tietema Rockets se declaró "sorprendido" al conocer la noticia este jueves y suspendió a su corredor con efecto inmediato.

"Como miembro del MPCC (Movimiento por un Ciclismo Creíble), abogamos por un deporte limpio y cooperamos con todas las investigaciones realizadas por las autoridades competentes", indicó el equipo, precisando que también ha iniciado una investigación interna.