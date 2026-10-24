El Circuito de Catalunya firma un acuerdo por 10 años con IndyCar

El Circuito de Catalunya ha firmado un acuerdo por diez años con la IndyCar, que comenzará con una carrera en julio de 2027 en el trazado de Montmeló.

La carrera que inaugurará este acuerdo por una década se celebrará el 18 de julio del próximo año, precisó este viernes el presidente de Fira Circuit, gestora del trazado, Pau Relat.

En un acto para presentar esta iniciativa en el circuito, Relat añadió que el acuerdo "nos abre nuevas posibilidades de crecimiento y nos conecta con nuevos públicos y mercados, especialmente en Estados Unidos".

En la presentación del acuerdo también estuvieron presentes el presidente de Penske Entertainment Corp, empresa dueña de la IndyCar, Mark Miles, y el presidente regional catalán, Salvador Illa.

El acto sirvió, de paso, como homenaje al vigente campeón de la serie IndyCar, el español Álex Palou.

"Estoy muy bien en IndyCar, pero nunca tan feliz como ahora, que sé que podré correr en el Circuit", afirmó el piloto español, cinco veces ganador de la IndyCar y que se formó en programas del circuito catalán.

La carrera del próximo año en el circuito catalán supondrá la vuelta de la IndyCar a Europa por primera vez desde 2007 cuando se disputó una prueba en el circuito neerlandés de Assen y otra en el trazado belga de Zolder.

También es la primera vez que se celebrará una prueba de este campeonato fuera de Estados Unidos desde 2013.